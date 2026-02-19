Транспортировка туристов на поездах по Татарстану в январе 2026 года увеличилась в 2,5 раза.

В январе 2026 года 2,3 тыс. человек воспользовались услугами туристских поездов пригородного сообщения, которые принадлежат АО «Содружество» и курсируют по Горьковской железной дороге в Республике Татарстан. Это в 2,5 раза больше, чем в первый месяц предыдущего года.

Одним из наиболее востребованных туров в Татарстане является поездка в Кукмор. Этот тур включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и производства валяльно-войлочных изделий, где делают известные местные валенки. В январе этим туром воспользовались более 400 пассажиров.

Путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» также пользуется большим спросом. Пассажиры этого мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до станции Свияжск, а затем пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для гостей предлагаются различные программы, тематические мероприятия и обзорные экскурсии. Более 100 человек воспользовались этим направлением.

Маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан» также пользуется популярностью, позволяя туристам побывать в старинной крепости и узнать о традициях татарского народа. Выбрав маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно посетить родину великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а тур Казань – Шемордан предлагает посещение оздоровительного комплекса «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

Пассажиры могут получить всю информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.