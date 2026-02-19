Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Объекты РЖД, которые сейчас не используются, могут превратиться в новые центры привлечения в городских районах.

2026-02-19 15:16
Объекты РЖД, которые сейчас не используются, могут превратиться в новые центры привлечения в городских районах.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На конференции «Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов» заместитель главы РЖД Екатерина Кривошеева объявила о намерении холдинга пересмотреть стратегию управления активами.

«В последнее время мы в компании ставим перед собой цель определить, какие активы нам необходимы с учетом наших производственных процессов и внедрения новых технологий. Мы подходим к этому вопросу осознанно, стремясь найти баланс между возможностями и безопасностью движения», – отметила Екатерина Кривошеева.

В скором времени следующие неиспользуемые активы будут выставлены на продажу:

  • Рижский вокзал;
  • имущественный комплекс Лихоборы;
  • территории в Москве, Краснодаре и Красноярске.

Эти объекты могут превратиться в новые креативные зоны, деловые и жилые районы с современной инфраструктурой.

В 2025 году РЖД провели около 3 тыс. торговых процедур. На данный момент на сайте https://property.rzd.ru представлено более 1,5 тыс. предложений от компании.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru