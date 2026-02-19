Объекты РЖД, которые сейчас не используются, могут превратиться в новые центры привлечения в городских районах.

На конференции «Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов» заместитель главы РЖД Екатерина Кривошеева объявила о намерении холдинга пересмотреть стратегию управления активами.

«В последнее время мы в компании ставим перед собой цель определить, какие активы нам необходимы с учетом наших производственных процессов и внедрения новых технологий. Мы подходим к этому вопросу осознанно, стремясь найти баланс между возможностями и безопасностью движения», – отметила Екатерина Кривошеева.

В скором времени следующие неиспользуемые активы будут выставлены на продажу:

Рижский вокзал;

имущественный комплекс Лихоборы;

территории в Москве, Краснодаре и Красноярске.

Эти объекты могут превратиться в новые креативные зоны, деловые и жилые районы с современной инфраструктурой.

В 2025 году РЖД провели около 3 тыс. торговых процедур. На данный момент на сайте https://property.rzd.ru представлено более 1,5 тыс. предложений от компании.