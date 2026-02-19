Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В начале 2026 года было зарегистрировано вдвое меньше нарушений правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги.

2026-02-19 13:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2026 года на переездах Горьковской железной дороги было зарегистрировано в два раза меньше нарушений ПДД автоводителями, чем в тот же период 2025 года. Всего было зафиксировано 5 случаев.

В то же время, в январе на переездах этой магистрали произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Сотрудники железной дороги проводят комплексные меры по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на участках, где автодороги пересекаются с железнодорожными путями. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

В 2026 году для обеспечения безопасности на дорогах сотрудники Горьковской магистрали планируют провести ремонтные работы на почти 200 переездах. Это включает капитальный ремонт на 6 объектах, замену резинокордового настила на 14 и ремонт асфальтового покрытия на 150 переездах.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. В январе сотрудники магистрали совместно с правоохранительными органами провели более 150 рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых 19 тыс. автомобилистов были проинструктированы о правилах пересечения железной дороги.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

