Во время праздничных дней в феврале в Красноярском регионе будет изменено расписание пригородных электричек.

13:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с предстоящими выходными, отмечающими 23 февраля, «Краспригород» вносит корректировки в расписание пригородных поездов, следующих по территории Красноярского края. В воскресенье, 22 февраля, поезда будут следовать по субботнему расписанию, а в понедельник, 23 февраля, - по воскресному.

Учитывая большой спрос на дивногорский маршрут, на протяжении трех выходных дней будет назначен дополнительный вечерний электропоезд Красноярск – Дивногорск. Отправление из Красноярска запланировано на 19:19, прибытие в Дивногорск - в 20:23. Обратный рейс из Дивногорска начнется в 20:36, прибытие в Красноярск - в 21:36.

В праздничные дни также будут работать пригородные экспрессы по специальному расписанию: пятничные поезда Красноярск – Боготол и Красноярск – Иланская – Решоты, отправившиеся в путь 20 февраля, вернутся в региональный центр в понедельник, 23 февраля.

Электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск будет курсировать 21 и 23 февраля (в субботу и понедельник).

На наиболее популярных маршрутах количество вагонов в поездах будет увеличено с 4 до 6-8.

Для уточнения расписания движения пригородных поездов можно обратиться по бесплатному номеру справочной службы ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или воспользоваться мобильным приложением «Краспригород», информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.