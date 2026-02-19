ПАО "Российские железные дороги" провело испытания контейнерного пути из Северо-Западного региона в Дальневосточный.

На станции Шушары в Санкт-Петербурге на контрейлерную платформу загрузили полуприцеп, перевозящий металлические конструкции и составные части контактной сети. Этот груз был доставлен в Хабаровск в составе ускоренного контейнерного поезда. Для возвращения в Санкт-Петербург, в полуприцеп были загружены товары массового спроса и отправлены обратно по уже отработанной схеме.

АО «ФГК» (подразделение ОАО «РЖД») является оператором контрейлерного сервиса на этом кольцевом маршруте.

Для перевозки использовалась контрейлерная платформа колодцевого типа модели 13-6701 «Печора». В ее конструкции предусмотрено специальное устройство для размещения передней части рамы полуприцепа. Заниженный центр («колодец») позволяет без проблем проходить через тоннели и мосты на пути следования.

В общем, у АО «ФГК» есть более 250 контрейлерных платформ, включая 151 платформу модели «Печора».

Основные преимущества этого нового сервиса:

сокращение времени в пути за счет следования по расписанию без дополнительных сортировок и остановок;

контрейлерные перевозки позволяют экономить ресурсы автотранспорта, передавая основную часть пути на откуп железной дороге;

цены сравнимы с автомобильными перевозками.

Планируется сделать отправки по маршруту Шушары – Хабаровск – Шушары регулярными.

В целом, на железнодорожной сети РЖД наблюдается увеличение объемов контрейлерных перевозок: в 2025 году они выросли на 22%. В прошлом году на основных маршрутах было загружено:

Москва – Уссурийск, Москва – Владивосток и обратно: 886 вагонов (+28% по сравнению с 2024 годом);

Очень важно отметить, что контейнерные перевозки способствуют улучшению доступности отдаленных районов Крайнего Севера, где не существует постоянного автомобильного транспортного обслуживания.