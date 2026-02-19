Туристы смогут добраться на масленичные праздники из Нижнего Новгорода в Арзамас на поездах.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Путешественники, которые пользуются услугами пригородных и межрегиональных поездов, следующих между Нижним Новгородом и Арзамасом, имеют возможность посетить традиционные масленичные празднества. Эти мероприятия пройдут на различных площадках города 22 февраля 2026 года.

Поезда в направлении Арзамаса будут следующие:

№ 7001 Нижний Новгород – Казань с отправлением в 05:10 и прибытием на станцию Арзамас-2 в 06:41;

№ 7093 Нижний Новгород – Саранск с отправлением в 07:35 и прибытием на станцию Арзамас-1 в 09:17;

№ 6705 Нижний Новгород – Арзамас с отправлением в 07:10 и прибытием на станцию Арзамас-2 в 10:12;

ретропоезд № 6901 Нижний Новгород – Арзамас с отправлением в 10:44 и прибытием на станцию Арзамас-2 в 13:44.

Поезда в обратном направлении в Нижний Новгород:

№ 6719 Арзамас – Нижний Новгород с отправлением со станции Арзамас-2 в 16:20 и прибытием в 19:42;

ретропоезд № 6904 Арзамас – Нижний Новгород с отправлением со станции Арзамас-1 в 17:51 и прибытием в 20:39;

№ 7007 Казань – Нижний Новгород с отправлением со станции Арзамас-2 в 20:16 и прибытием в 21:49;

№ 7094 Саранск – Нижний Новгород с отправлением со станции Арзамас-1 в 20:36 и прибытием в 22:23.

В программе праздника представлены театральные постановки, народные песни, танцы и игры, тематические конкурсы и мастер-классы, а также предусмотрены вкусные блюда с традиционными блинами.

Все подробности о расписании пригородных поездов можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.