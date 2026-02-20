Изменения в графике движения пригородных поездов Московской железнодорожной сети ожидаются в праздничные даты февраля и марта.

14:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения уровня обслуживания пассажиров в праздничные дни февраля и марта, движение пригородных поездов на Мосузле будет проходить по следующему графику: 20 февраля, 6 марта - по расписанию пятницы, 21-22 февраля, 7-8 марта - по расписанию субботы, 23 февраля, 9 марта - по расписанию воскресенья, 24 февраля, 10 марта - по расписанию понедельника.

В связи с переносом выходных и ожидаемым изменением пассажирского потока, были изменены дни работы некоторых экспрессов.

Так, по Горьковскому направлению экспресс № 7079/7080 Владимир – Площадь Трех Вокзалов будет работать 23 февраля и 9 марта, № 7089/7090 Площадь Трех Вокзалов – Владимир – 20 февраля и 6 марта, № 7085/7086 Площадь Трех Вокзалов – Владимир – 19, 20 февраля, 5 и 6 марта.

По Казанскому направлению 21–23 февраля, 7–9 марта будут работать поезда № 7084 Москва – Рязань-1 и № 7085 Рязань-1 – Москва. 20 февраля и 6 марта будут работать поезда № 7050 Москва – Рязань-2 и № 7052 Москва – Рязань-2.

По Киевскому направлению экспрессы Москва – Калуга-1 № 7005/7006 и № 7023/7024 будут работать с 20 по 23 февраля и с 6 по 9 марта. Еще 2 поезда – № 7025/7026 Москва-Калуга-1 и № 7027/7028 Калуга-1 – Москва – будут работать 21–23 февраля и 7–9 марта.

По Курскому направлению экспресс № 7041 Москва – Тула-1 будет работать 20, 23, 24 февраля и 6, 9, 10 марта, а № 7040 Тула-1 – Москва – 20, 21, 24 февраля и 6, 7, 10 марта. Поезд № 7051 Москва – Тула совершит 2 рейса – 20 февраля и 6 марта, № 7157 Москва – Серпухов – 24 февраля и 10 марта. 2 дополнительных экспресса – № 7031 Москва – Тула-1 и в обратную сторону № 7030 – будут работать 21–23 февраля и 7–9 марта.

Поезд № 7012/7011/7021 будет выполнять рейсы по маршруту Москва-Пассажирская-Курская – Волоколамск – Муравьево 21–22 февраля и 7–8 марта, а в обратном направлении – № 7028/7018/7017.

По Павелецкому направлению экспрессы №№ 7301/7303 и 7302/7304, следующие по маршруту Москва – Венев – Узловая-1, будут в пути 20, 24 февраля, 6 и 10 марта.

По Савёловскому направлению экспрессы выходного дня №№ 7042 и 7043, следующие между Москвой и Большой Волгой (Дубна), будут перевозить пассажиров с 21 по 23 февраля, а также с 7 по 9 марта.

По Ярославскому направлению экспрессы № 7011 Александров-1 – Москва и № 7012 Москва – Александров-1 будут в пути 20, 21, 24 февраля, 6, 7 и 10 марта. Еще одна пара экспрессов – № 7021 и № 7022 – будет следовать между Москвой и Александровом 20, 23, 24 февраля. Пригородный поезд № 6439 на участке Киржач – Александров будет перевозить пассажиров 20, 21, 24 февраля, 6, 7 и 10 марта. В обратном направлении поезд № 6450 совершит рейсы 20, 23, 24 февраля, 6, 9 и 10 марта.

Также были внесены изменения в расписание поездов в Калужской, Тульской, Смоленской, Брянской и Орловской областях.

Московская железная дорога призывает пассажиров, которые планируют путешествовать в предпраздничные и праздничные дни, заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании движения пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.