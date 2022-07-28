Сервис забытых вещей помог вернуть пассажирам Северо-Кавказской железной дороги более 2 тыс. предметов

11:43

В текущем году благодаря сервису поиска забытых вещей пассажирам Северо-Кавказской железной дороги возвращено около более 2 тыс. различных предметов, оставленных ими на вокзалах и в поездах дальнего следования.

Большинство утерянных предметов обнаружены после прибытия поезда на конечную станцию.

Чаще всего пассажиры забывают в поезде зарядные устройства и аксессуары к ним, очки, зонты, косметички, обувь и головные уборы.

Среди самых необычных из найденных вещей – сноуборд, детское автомобильное кресло, пылесос и детский бассейн.

Напомним, что для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «ЖД». В анкете следует указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет.

Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявка будет обработана не позднее 3 рабочих дней после ее подачи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.