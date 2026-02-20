Впервые в Нижнем Новгороде будет представлен эксклюзивный танк-паровоз из серии «Ь»

Впервые 21 февраля на Горьковской магистрали нижегородцы и гости Приволжской столицы смогут увидеть восстановленный уникальный танк-паровоз серии «Ь»вн № 9773, представленный на железнодорожном вокзале.

Этот локомотив был изготовлен на Невском судостроительном и механическом заводе в Санкт-Петербурге в 1897 году, а в 1903 году его передали в депо Сызрань.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, отметил, что паровоз был незаменимым помощником для маневровых работ на железнодорожных магистралях и промышленных территориях, выполняя множество различных задач.

«С максимальной мощностью в 300 л. с., компактными размерами и высокой надежностью, он неоднократно помогал железнодорожникам при составлении поездов, включая военные годы», – дополнил Сергей Дорофеевский.

Основная характеристика танк-паровоза – отсутствие отдельного тендера для топлива. Запас топлива располагается прямо в локомотиве, рядом с кабиной машиниста. Вдоль котла установлены баки с водой, которые и дали название этому типу паровозов.

После завершения своей рабочей карьеры, танк-паровоз серии «Ь»вн и № 9773 был передан на экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинке. Долгое время он находился в качестве музейного экспоната на открытой площадке «Паровозы России» в Нижнем Новгороде.

В июне 2024 года паровоз был отправлен в депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский для восстановления до рабочего состояния. Именно этот паровоз открыл показ ретропоездов на железнодорожном форуме «PRO//Движение. ЭКСПО», который проходил в Санкт-Петербурге в августе 2025 года.

Сейчас полностью отреставрированный локомотив готов к эксплуатации. Предполагается, что он будет использоваться на Горьковской железной дороге для туристических и экскурсионных ретромаршрутов.

Жители Нижнего Новгорода и приезжие смогут наблюдать уникальный танк-паровоз серии «Ь»вн № 9773 на железнодорожных путях у Царского павильона 21-го февраля в 10:10, прежде чем он отправится в путешествие по маршруту Нижний Новгород - Арзамас. Об этом сообщили в отделе корпоративных связей ГЖД.