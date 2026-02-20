Пятилетие отметил туристический поезд из Екатеринбурга в Алапаевск по проекту "Императорский маршрут".

11:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пятилетие отметил туристический поезд, следующий по маршруту Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург в рамках проекта «Императорский маршрут» на Свердловской железной дороге.

Первое путешествие состоялось 20 февраля 2021 года. За прошедший период более 30 тыс. человек стали пассажирами этого поезда. Среди них не только местные жители, но и приезжие из разных уголков России, а также из Казахстана, Белоруссии, Китая, ОАЭ, Турции, Франции, Кубы и других стран.

Поезд оформлен в соответствии с фирменным стилем крупнейшего туристического проекта России, включающего в себя места, где проживали представители Императорского дома Романовых в последние годы их существования. В вагоне установлена фотозона, имитирующая интерьер начала XX века. Пассажиры могут примерить исторические костюмы для фотосессии. Во время путешествия доступен аудиогид с рассказом о династии Романовых и интересными фактами о станциях и населенных пунктах, через которые проходит маршрут (есть версии на английском и китайском языках, а также версия для детей).

В вагоне предусмотрено все для комфортного однодневного путешествия: система кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комнаты, мягкие удобные кресла с откидными столиками, персональными розетками и аудиомодулями. Также обеспечены условия для путешествий маломобильных пассажиров: есть специализированное купе, подъемное устройство для посадки/высадки инвалида-колясочника, отдельный санузел.

В Алапаевске пассажиры посещают Музей памяти представителей Российского Императорского дома «Напольная школа» и Свято-Троицкий собор, знакомятся с шахтой Межной, домом-музеем П. И. Чайковского и другими достопримечательностями.

Экспресс для туристов ходит по выходным и в праздники. Путь из Екатеринбурга до Алапаевска занимает немного больше 3 часов. Поездка проходит в рамках экскурсии от организатора проекта, как сообщили в отделе корпоративных связей СвЖД.