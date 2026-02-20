Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железнодорожная сеть продвигает экологически чистые технологии на своих производственных участках и в пассажирских зонах.

2026-02-20 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году СвЖД переработала 45 тонн производственных отходов и отправила на переработку свыше 200 тонн стекла, бумаги, пластика и алюминия.

На территории железнодорожной магистрали созданы условия для участия пассажиров и работников в проектах по повторному использованию ресурсов, подлежащих переработке. В Екатеринбурге и Перми СвЖД установила 17 специализированных площадок для сортировки отходов на вокзалах, в административных зданиях, социальных и образовательных учреждениях. Отходы, собранные в маркированные контейнеры, регулярно удаляются специализированными предприятиями на комплексы по сортировке мусора.

Переработанное сырье используется для производства полезных товаров и помогает сохранить природные ресурсы. Например, 86 тонн макулатуры, переданных железнодорожниками, помогут сохранить до 1,5 тыс. деревьев (при расчете 10-17 деревьев на тонну). Из 81 тонны стеклянных отходов можно получить несколько тысяч квадратных метров оконного стекла.

Для уменьшения количества отходов, которые требуют утилизации, СвЖД также применяет технологии рециклинга (переработка отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Например, благодаря специализированной технологической линии на станции Пермь-Сортировочная в 2025 году было переработано 29 тонн изношенных резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок и др.). Из них было произведено 20 тонн востребованного сырья – резиновой крошки и 1,6 тыс. кв. м напольного покрытия.

Дробильно-сортировочный комплекс на станции Подволошная в Свердловской области переработал более 16 тыс. старых железобетонных шпал. Из них было получено около 89 тонн металлолома и 1,7 тыс. кубометров щебня разных фракций, который в дальнейшем можно использовать на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

