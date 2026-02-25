Ездить на дальние расстояния поездами с детьми экономично в течение всего года

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Правила акции «Путешествуй с детьми» обновляются.

Специальное предложение теперь доступно в течение всего года, включая учебное время и летний период.

Однако, акция предназначена только для детей от 10 до 17 лет (включительно), которые являются гражданами РФ.

Специальное предложение позволяет приобрести билет для ребенка в купе одноэтажного вагона дальнего следования со скидкой 15%. Скидка будет автоматически применена при оформлении проездных документов на детей в одном заказе с сопровождающим взрослым.

Акция начала действовать сегодня, 25 февраля, и продлится до конца 2026 года.

В данный момент для молодых путешественников в поездах дальнего следования доступны и другие специальные предложения:

до 5 лет они могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельное место;

от 5 до 10 лет – билеты выписываются по детскому тарифу (30-35% от стоимости взрослого);

от 10 до 18 лет – предлагается круглогодичная скидка 50% на проезд в плацкартных и сидячих вагонах не скоростных поездов, а также скидка в двухэтажных купейных вагонах, равная половине стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне;

в скоростных поездах «Сапсан» и некоторых «Ласточках» для пассажиров в возрасте от 10 лет до 21 года предлагается скидка 30% по специальному тарифу Junior.

Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

Хотим обратить ваше внимание на то, что при покупке билетов по льготным ценам и посадке в поезд, необходимо подтвердить факт гражданства РФ у несовершеннолетнего пассажира. Это можно сделать, показав свидетельство о рождении с соответствующим штампом или паспорт гражданина РФ (для детей от 14 лет и старше).