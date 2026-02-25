Ездить на дальние расстояния поездами с детьми экономично в течение всего года

Правила акции «Путешествуй с детьми» обновляются.
Специальное предложение теперь доступно в течение всего года, включая учебное время и летний период.
Однако, акция предназначена только для детей от 10 до 17 лет (включительно), которые являются гражданами РФ.
Специальное предложение позволяет приобрести билет для ребенка в купе одноэтажного вагона дальнего следования со скидкой 15%. Скидка будет автоматически применена при оформлении проездных документов на детей в одном заказе с сопровождающим взрослым.
Акция начала действовать сегодня, 25 февраля, и продлится до конца 2026 года.
В данный момент для молодых путешественников в поездах дальнего следования доступны и другие специальные предложения:
Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.
Хотим обратить ваше внимание на то, что при покупке билетов по льготным ценам и посадке в поезд, необходимо подтвердить факт гражданства РФ у несовершеннолетнего пассажира. Это можно сделать, показав свидетельство о рождении с соответствующим штампом или паспорт гражданина РФ (для детей от 14 лет и старше).