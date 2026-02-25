Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туризм на железнодорожном транспорте продолжает активно расти и развиваться.

2026-02-25 17:18
Туризм на железнодорожном транспорте продолжает активно расти и развиваться.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сегодня Иван Колесников, заместитель гендиректора ОАО «РЖД», выступил с докладом на круглом столе в Государственной Думе, посвященном автобусному и железнодорожному туризму: его вызовам и перспективам.

«В качестве лидера в своей отрасли, «РЖД» активно участвует в создании туристической инфраструктуры, которая способствует развитию регионов, бизнеса и всей отрасли гостеприимства. Более миллиона человек ежегодно путешествуют по нашим туристическим маршрутам. В этом году мы планируем увеличить число пассажиров наших туристических поездов на 10-14% по сравнению с прошлым годом, что составит около 1,4 миллиона человек», - поделился Иван Колесников.

Напомним, что первый туристический поезд холдинга «РЖД» был запущен в 2019 году. Это был уже ставший легендарным «Рускеальский экспресс».

На данный момент компания предлагает 120 железнодорожных туристических маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта Российской Федерации, включая четыре, которые присоединились к проекту в этом году (Пензенская, Рязанская, Оренбургская области и Республика Мордовия).

Все туристические поезда состоят из вагонов, которые максимально соответствуют требованиям современных путешественников. В состав поездов входят различные современные спальные вагоны с душем и развлекательной системой на борту, вагоны-рестораны с аутентичным меню, обзорные вагоны, вагоны для лекций, вагоны-бары с караоке, а также вагон-СПА и вагон с зоной ресепшн.

На сегодняшний день все юридические пробелы в регулировании туристических железнодорожных перевозок устранены. В частности, были внесены соответствующие изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и в Устав железнодорожного транспорта РФ, а также утверждены Правила туристских перевозок, которые вступают в силу с 1 марта этого года.

Путешествуйте с «РЖД»

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru