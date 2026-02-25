Туризм на железнодорожном транспорте продолжает активно расти и развиваться.

17:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сегодня Иван Колесников, заместитель гендиректора ОАО «РЖД», выступил с докладом на круглом столе в Государственной Думе, посвященном автобусному и железнодорожному туризму: его вызовам и перспективам.

«В качестве лидера в своей отрасли, «РЖД» активно участвует в создании туристической инфраструктуры, которая способствует развитию регионов, бизнеса и всей отрасли гостеприимства. Более миллиона человек ежегодно путешествуют по нашим туристическим маршрутам. В этом году мы планируем увеличить число пассажиров наших туристических поездов на 10-14% по сравнению с прошлым годом, что составит около 1,4 миллиона человек», - поделился Иван Колесников.

Напомним, что первый туристический поезд холдинга «РЖД» был запущен в 2019 году. Это был уже ставший легендарным «Рускеальский экспресс».

На данный момент компания предлагает 120 железнодорожных туристических маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта Российской Федерации, включая четыре, которые присоединились к проекту в этом году (Пензенская, Рязанская, Оренбургская области и Республика Мордовия).

Все туристические поезда состоят из вагонов, которые максимально соответствуют требованиям современных путешественников. В состав поездов входят различные современные спальные вагоны с душем и развлекательной системой на борту, вагоны-рестораны с аутентичным меню, обзорные вагоны, вагоны для лекций, вагоны-бары с караоке, а также вагон-СПА и вагон с зоной ресепшн.

На сегодняшний день все юридические пробелы в регулировании туристических железнодорожных перевозок устранены. В частности, были внесены соответствующие изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и в Устав железнодорожного транспорта РФ, а также утверждены Правила туристских перевозок, которые вступают в силу с 1 марта этого года.

Путешествуйте с «РЖД»