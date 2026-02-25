Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За три года работы, экскурсионный ретропоезд "Дорогой мужества" перевозил 15 тысяч пассажиров.

2026-02-25 17:16
За три года работы, экскурсионный ретропоезд
С февраля 2023 года, когда был запущен проект, экскурсионный поезд на паровозной тяге «Дорогой мужества», следующий по маршруту Старый Оскол (Белгородская область) – Сараевка (Курская область), перевез 15 тыс. пассажиров.

Ретропоезд включает в себя паровоз серии Л и два стилизованных вагона с удобными сидениями, фотокупе и детской игровой зоной. Во время путешествия пассажиры могут узнать о истории строительства знаменитой Дороги мужества – 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, которая была проложена за 32 дня в 1943 году для обеспечения снабжения войск Красной Армии на Курской Дуге, благодаря аудиогиду.

Экскурсионные поезда ходят по субботам: отправление из Старого Оскола в 10:00 и прибытие на станцию Сараевка в 12:24, обратный рейс начинается в 14:00 и прибытие в Старый Оскол в 16:20.

«Дорогой мужества» – это туристический проект, реализованный совместно с правительствами Белгородской, Воронежской и Курской областей, Юго-Восточной железной дороги и АО «ППК «Черноземье».

Для получения подробной информации о туре и подачи заявки на покупку билетов можно обратиться по телефону 8-962-330-87-65 в туристско-информационный центр АО «ППК «Черноземье», а также в пригородных кассах станций Старый Оскол и Белгород или на сайте компании ppkch.ru, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

