2026-02-25 15:42
Во время февральских торжеств, около 500 людей воспользовались услугами ретро-поезда до Гусь-Хрустального.
В февральские праздники около 500 человек стали пассажирами ретропоезда на паровозной тяге, следовавшего по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный. Проект был осуществлен Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с АО «ВВППК» и властями Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном посетители сделали прогулку по историческому центру города и полюбовались его уникальной архитектурой. Они увидели один из самых красивых храмов Владимирской области – Георгиевский собор, а также торговые ряды XIX века, «мальцовские» дома рабочих, здания Историко-художественного музея и здание городской администрации, созданное архитектором Л. Н. Бенуа.

В рамках экскурсионной программы туристы посетили Историко-художественный музей города, Музей граненого стакана, экспозицию «Династия Мальцовых», а также приняли участие в творческом мастер-классе.

Ретропоезд состоял из паровоза серии Л и современных комфортабельных вагонов, оборудованных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Всю информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

