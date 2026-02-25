Во время февральских торжеств, около 500 людей воспользовались услугами ретро-поезда до Гусь-Хрустального.

В февральские праздники около 500 человек стали пассажирами ретропоезда на паровозной тяге, следовавшего по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный. Проект был осуществлен Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с АО «ВВППК» и властями Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном посетители сделали прогулку по историческому центру города и полюбовались его уникальной архитектурой. Они увидели один из самых красивых храмов Владимирской области – Георгиевский собор, а также торговые ряды XIX века, «мальцовские» дома рабочих, здания Историко-художественного музея и здание городской администрации, созданное архитектором Л. Н. Бенуа.

В рамках экскурсионной программы туристы посетили Историко-художественный музей города, Музей граненого стакана, экспозицию «Династия Мальцовых», а также приняли участие в творческом мастер-классе.

Ретропоезд состоял из паровоза серии Л и современных комфортабельных вагонов, оборудованных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

