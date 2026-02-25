Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2026 году на Горьковской железнодорожной линии предполагается провести модернизацию более 200 км трассы.

2026-02-25 13:21
В 2026 году сотрудники Горьковской железной дороги намерены провести капитальный ремонт более 200 км железнодорожных путей. Также планируется заменить свыше 80 стрелочных устройств.

Наибольший объем работ ожидается на участках Фаленки – Яр, Ацвеж – Котельнич-1, Альмеж – Новый и Пинюг – Октябрьский в Кировской области, а также Шатки – Сатис, Берещино – Первомайск и Разъезд 296 км – Зименки в Нижегородской области.

В дополнение к этому, капитальный ремонт железнодорожных путей будет выполнен на участках Армязь – Шолья и Пастухово – Кекоран в Удмуртии, Тюрлема – Свияжск в Татарстане, Рабак – Куеда в Пермском крае, Уфимка – Афанасьевский в Свердловской области и Костерево – Болдино во Владимирской области.

Специалисты по железнодорожному транспорту проведут работы по замене рельсошпальной решетки и стрелочных устройств, укладке бесстыкового «бархатного» пути, глубокой очистке балласта и сварке стыков на участках пути.

Ремонтные работы на железнодорожных путях позволяют обеспечить и поддерживать высокий уровень безопасности при транспортировке пассажиров и грузов, а также увеличить скорость движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

