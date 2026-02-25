Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 1 тыс. людей стали пассажирами «Купеческого экспресса».

2026-02-25 10:07
Более 1 тыс. людей стали пассажирами «Купеческого экспресса».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1,2 тысячи людей отправились в путешествие на новом ретропоезде "Купеческий экспресс", который курсировал по Горьковской железной дороге между Ижевском и Сарапулом. С 11 по 15 и с 19 по 23 февраля 2026 года паровозный состав совершил 10 рейсов.

Проект был осуществлен Горьковской магистралью в сотрудничестве с АО ППК "Содружество" и правительством Удмуртской Республики в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" РФ. Ретропоезд состоял из старинного паровоза серии Л и современных комфортабельных вагонов, оформленных в стиле эпохи купечества.

Во время путешествия гости могли насладиться интересной экскурсией и театрализованной программой, а также вкусным завтраком и дегустацией различных видов чая. Туристы узнали о жизни сарапульских купцов, их домах и дачах, праздничных угощениях и святых местах.

В Сарапуле на гостей ждала разнообразная программа, включающая катание на лошадях, посещение музейного комплекса "Купеческие дачи" и музея "Купеческая чайная", экскурсии на промышленные предприятия, а также прогулку по кварталу "Купеческий" с полным погружением в историю и современную жизнь Сарапула.

Информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения можно получить на сайтах ОАО "РЖД" и пригородной компании АО "Содружество", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru