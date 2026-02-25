Более 1 тыс. людей стали пассажирами «Купеческого экспресса».

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1,2 тысячи людей отправились в путешествие на новом ретропоезде "Купеческий экспресс", который курсировал по Горьковской железной дороге между Ижевском и Сарапулом. С 11 по 15 и с 19 по 23 февраля 2026 года паровозный состав совершил 10 рейсов.

Проект был осуществлен Горьковской магистралью в сотрудничестве с АО ППК "Содружество" и правительством Удмуртской Республики в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" РФ. Ретропоезд состоял из старинного паровоза серии Л и современных комфортабельных вагонов, оформленных в стиле эпохи купечества.

Во время путешествия гости могли насладиться интересной экскурсией и театрализованной программой, а также вкусным завтраком и дегустацией различных видов чая. Туристы узнали о жизни сарапульских купцов, их домах и дачах, праздничных угощениях и святых местах.

В Сарапуле на гостей ждала разнообразная программа, включающая катание на лошадях, посещение музейного комплекса "Купеческие дачи" и музея "Купеческая чайная", экскурсии на промышленные предприятия, а также прогулку по кварталу "Купеческий" с полным погружением в историю и современную жизнь Сарапула.

Информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения можно получить на сайтах ОАО "РЖД" и пригородной компании АО "Содружество", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.