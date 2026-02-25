С момента введения унифицированного городского тарифа в Екатеринбурге, поезда "наземного метро" осуществили перевозку близко к 10 млн пассажиров.

10:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За три года работы по единому городскому тарифу (ЕГТ) в Екатеринбурге, Свердловская железная дорога перевезла около 9,9 млн пассажиров. В настоящее время, пригородные поезда в рамках ЕГТ ежедневно обслуживают 9,8 тыс. пассажиров. С момента старта проекта (24 февраля 2023 года), количество пассажиров увеличилось на примерно 30%.

Большинство пассажиров пользуются поездами для перемещения на расстояние от 6 до 15 км. Наиболее востребованными маршрутами являются Компрессорный Завод – Первомайская, Шарташ – Екатеринбург-Пассажирский, Кольцово – Первомайская, Арамиль – Екатеринбург-Пассажирский, Северка – Екатеринбург-Пассажирский.

Благодаря экономии времени и удобному расписанию, железнодорожный транспорт стал привлекательнее для новых пассажиров. Станции и остановки в пределах Екатеринбурга (Первомайская, Компрессорный Завод, ВИЗ, Шарташ) и за его границами (Бобровка, Исеть, Арамиль, Будка, Верхняя Пышма. Музей) стали популярнее на 30-50%.

В рамках ЕГТ действуют все льготы, предусмотренные для пригородного железнодорожного сообщения, включая сезонную скидку 50% для школьников, студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет могут пользоваться транспортом бесплатно.

Отметим, что единая тарифная зона с фиксированной стоимостью проезда в пригородных поездах в пределах муниципалитета была создана в феврале 2023 года. Это позволило интегрировать электрички в систему общественного транспорта главного города Урала. С 1 января 2024 года зона ЕГТ была расширена до 25 км от условного «нулевого километра», который определен как главпочтамт: было добавлено 13 станций и остановочных пунктов, всего их стало 48 (с 7 января 2024 года был введен остановочный пункт Синие Камни). Теперь пассажиры могут путешествовать по городскому тарифу не только в пределах города, но и до таких населенных пунктов, как Верхняя Пышма, Арамиль, Исеть, Решеты и Кедровка.

На сегодняшний день под "наземным метро" подразумеваются 133 пригородных поезда, которые следуют по 7 маршрутам. Полная стоимость билета без пересадок составляет 44 рубля (с 1 января 2026 года). Для уточнения расписания и покупки билетов можно воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», а также обратиться в кассы и терминалы самообслуживания Свердловской пригородной компании.

В рамках ЕГТ включены станции и остановки Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Огородная, Шувакиш, Гать, Исеть, 479 км, Палкино, Северка, Будка, Палкино (Дружинино), Перегон, 1639 км, Липовая, Решеты, Первомайская, Шарташ, Путевка, Чапаевская, Чапаевская-II, Большая Поляна (ранее – 1826 км), Исток, Хуторята, Глубокое, Белоярская Застава, Бобровка, Лечебный, Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, Арамиль, Синие Камни, Аппаратная, Березит, Кедровка, Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик, 21 км (Полевской), Сысерть, Шабровская, Приисковый, Верхняя Пышма. Музей, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.