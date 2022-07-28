Для жителей Южного Урала назначается дополнительный поезд до Имеретинского курорта

11:17

Добраться на Имеретинский курорт можно дополнительным поездом, который совершит несколько рейсов в августе и сентябре.

Поезд № 553/554 сообщением Иркутск – Имеретинский Курорт будет следовать через станции Челябинск, Орск и Оренбург. Отправление из Челябинска 11, 18, 25 августа, 1, 7 сентября в 15:43 (здесь и далее – время местное). Отправление поезда из Орска 11, 18, 25 августа, 1, 7 сентября в 23:59, из Оренбурга – 12, 19, 26 августа, 2, 8 сентября в 06:08. Поезд прибывает в Адлер 14, 21, 28 августа, 4, 10 сентября в 05:47.

Обратно из Адлера поезд № 553/554 отправляется 14, 21, 28 августа, 4, 10 сентября в 13:06, прибывает в Оренбург 16, 23, 30 августа, 6, 12 сентября в 14:58, в Орск – в эти же сутки в 21:03. Прибытие в Челябинск 17, 24, 31 августа, 7, 13 сентября в 05:29.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.