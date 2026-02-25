Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году размер социальных выплат для каждого сотрудника Калининградской железнодорожной компании достиг 108,4 тыс. рублей.

2026-02-25 09:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На социально-экономическом форуме 24 февраля представители Калининградской железнодорожной магистрали и профсоюза обсудили результаты выполнения коллективного договора.

В 2025 году Калининградская железная дорога потратила 818,6 млн рублей на социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором ОАО «РЖД». Социальный пакет на одного сотрудника составил 108,4 тыс. рублей.

В том же году зарплата была индексирована дважды. Средний месячный доход вырос до 93 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Более 186 млн рублей было выделено на выплату зональных надбавок сотрудникам дирекций.

В прошлом году 7 семей работников железной дороги получили субсидии на улучшение жилищных условий после рождения ребенка. Всего 106 семей являются участниками корпоративных ипотечных программ.

Более 2,5 тыс. сотрудников участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Средний размер ежемесячной негосударственной пенсии составляет более 12 тыс. рублей, как было отмечено на форуме.

Более 500 работников железной дороги, 400 членов их семей и 69 пенсионеров получили лечение в санаториях компании. Более 350 детей сотрудников отдохнули в летних оздоровительных лагерях.

В 2025 году все обязательства перед сотрудниками были выполнены в полном объеме. Сергей Сапегин, начальник Калининградской железной дороги, сообщил, что в новом коллективном договоре на 2026–2028 годы сохраняется высокий уровень социальных гарантий и льгот, а для некоторых сотрудников они даже расширены. Это касается, в частности, многодетных работников железной дороги и молодежных наставников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

