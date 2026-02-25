Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 1500 человек из Забайкалья прошли медицинские проверки в лечебном поезде "Святой Пантелеймон" на десяти станциях Забайкальской железной дороги.

2026-02-25 09:38
Свыше 1500 человек из Забайкалья прошли медицинские проверки в лечебном поезде
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мобильном диагностическом центре ОАО «РЖД» «Святой Пантелеймон» за период в 13 дней было обслужено более 1,5 тыс. жителей Забайкальского края, включая 88 детей. Медицинский поезд остановился на 10 станциях Забайкальской железнодорожной магистрали – Урюм, Зилово, Жирекен, Бушулей, Куэнга, Сретенск, Приисковая, Солнцевая, Размахнино и Урульга. Наибольшее количество посетителей было зарегистрировано на станциях Жирекен, Сретенск, Солнцевая и Урульга.

Прием пациентов осуществляют профессиональные врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» из Читы, а также их коллеги из Москвы, Новосибирска, Самары, Волгограда, Тюмени, Красноярска, Улан-Удэ и Хабаровска. В составе медицинского поезда работают специалисты различных направлений: терапевт, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, невролог, хирург, уролог, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог-терапевт, эндоскопист, эндокринолог, рентгенолог, врачи функциональной, ультразвуковой и лабораторной диагностики. Для комфорта пациентов в ПКДЦ «Святой Пантелеймон» работает аптечный пункт. За время работы врачами было проведено более 3,1 тыс. амбулаторных приемов и около 10,2 тыс. лабораторных и функциональных исследований.

Мобильный диагностический центр ОАО «РЖД» «Святой Пантелеймон» продолжит работу на Забайкальской железной дороге до 7 марта и посетит еще 10 станций. Для получения бесплатных услуг необходимо предъявить полис ОМС, паспорт гражданина России и СНИЛС. С расписанием работы поезда на станциях можно ознакомиться на сайте магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru