Свыше 1500 человек из Забайкалья прошли медицинские проверки в лечебном поезде "Святой Пантелеймон" на десяти станциях Забайкальской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мобильном диагностическом центре ОАО «РЖД» «Святой Пантелеймон» за период в 13 дней было обслужено более 1,5 тыс. жителей Забайкальского края, включая 88 детей. Медицинский поезд остановился на 10 станциях Забайкальской железнодорожной магистрали – Урюм, Зилово, Жирекен, Бушулей, Куэнга, Сретенск, Приисковая, Солнцевая, Размахнино и Урульга. Наибольшее количество посетителей было зарегистрировано на станциях Жирекен, Сретенск, Солнцевая и Урульга.

Прием пациентов осуществляют профессиональные врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» из Читы, а также их коллеги из Москвы, Новосибирска, Самары, Волгограда, Тюмени, Красноярска, Улан-Удэ и Хабаровска. В составе медицинского поезда работают специалисты различных направлений: терапевт, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, невролог, хирург, уролог, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог-терапевт, эндоскопист, эндокринолог, рентгенолог, врачи функциональной, ультразвуковой и лабораторной диагностики. Для комфорта пациентов в ПКДЦ «Святой Пантелеймон» работает аптечный пункт. За время работы врачами было проведено более 3,1 тыс. амбулаторных приемов и около 10,2 тыс. лабораторных и функциональных исследований.

Мобильный диагностический центр ОАО «РЖД» «Святой Пантелеймон» продолжит работу на Забайкальской железной дороге до 7 марта и посетит еще 10 станций. Для получения бесплатных услуг необходимо предъявить полис ОМС, паспорт гражданина России и СНИЛС. С расписанием работы поезда на станциях можно ознакомиться на сайте магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.