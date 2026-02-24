Железнодорожная система Свердловска увеличила ассортимент транспортных и логистических услуг для отправителей грузов.

16:01

Услуги комплексного логистического обслуживания для предприятий были расширены на Свердловской железной дороге: сервис по отправке грузов был организован на магистрали, где железнодорожники забирают грузы с территории отправителей и формируют их в консолидированные партии на своих площадках.

Сервис, помимо погрузочно-разгрузочных операций, включает полное сопровождение процесса перевозки: предоставление специалиста по погрузке, разработку планов размещения и крепления грузов в вагонах, терминальную и складскую обработку прибывших грузов, выбор и выдачу необходимого крепежного оборудования, а также обязательное фотографирование каждой партии.

Грузы доставляются из различных регионов разными видами транспорта. Среди клиентов сервиса - предприятия из Челябинска, Башкортостана, Омска, Казани, Новокузнецка и Свердловской области. Продукция металлургической, трубной, машиностроительной и других отраслей консолидируется на грузовых дворах и станциях Свердловской магистрали и формируется в партии. Затем СвЖД обеспечивает составление поездов для доставки партий вагонов с грузами конечным потребителям по всей стране.

Для внедрения услуги, железнодорожники разработали специальную технологию крепления сборных грузов, приобрели дополнительное крепежное оборудование и обучили персонал новым методам сборки грузовых партий.

За 7 месяцев работы сервиса (с июля 2025 по январь 2026 года) с площадок СвЖД было отправлено 487 вагонов и 39 контейнеров с металлоконструкциями, трубами разного диаметра, промышленным оборудованием, метизами. Большая часть (240 вагонов) была отправлена со станции Шарташ в Екатеринбурге. Также были задействованы станции Блочная в Перми и Войновка в Тюмени.

В данный момент идет процесс увеличения числа площадок: складирование товаров будет осуществляться на терминалах в Нижневартовске (ХМАО-Югра) и Каменске-Уральском (Свердловская область). В будущем планируется расширение ассортимента товаров, увеличение отправлений в контейнерах.

Применение новейших транспортных сервисов дает возможность компаниям снижать операционные затраты, освобождать ресурсы для основной работы, организовывать межрегиональные поставки своей продукции, отметила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.