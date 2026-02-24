Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2026 году на Горьковской магистрали предполагается провести ремонтные работы на более чем 30 пешеходных переходах через железнодорожные пути.

2026-02-24 13:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В этом году сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали намерены провести ремонтные работы различного типа на 33 пешеходных переходах через железнодорожные пути.

С целью обеспечения безопасности населения планируется провести ремонт покрытий, лестниц и ограждающих барьеров на 11 переходах в Нижегородской области, на 6 – во Владимирской, 6 – в Удмуртии, 5 – в Кировской области, 2 – в Татарстане, на 1 – в Свердловской области, 1 – в Чувашии и 1 – в Мордовии.

Горьковская железнодорожная магистраль осуществляет всестороннюю работу по предотвращению травматизма граждан на железной дороге. Это включает в себя постоянное отслеживание состояния инфраструктуры, которая при необходимости модернизируется или дополняется дополнительными средствами безопасности, а также регулярные профилактические совместные проверки с правоохранительными органами, информационные беседы с пассажирами и пешеходами.

Стоит отметить, что в 2025 году железнодорожники провели ремонт покрытий, лестниц и ограждающих барьеров на 79 пешеходных переходах.

Железная дорога – это место повышенной опасности. Мы призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

