В начале 2026 года, в январе, в Арзамас на ретропоезде было доставлено 2,7 тысячи пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом месяце этого года туристический ретропоезд, следующий по маршруту Нижний Новгород – Арзамас на паровой тяге, совершил 15 поездок и перевез 2,7 тыс. пассажиров.

Поезд состоит из старого паровоза и новых удобных вагонов, оснащенных системами кондиционирования воздуха, автоматическими сенсорными дверями и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

В Арзамасе путешественники посещают различные достопримечательности города, включая дом-музей А. М. Горького, Историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и другие.

Мультимодальный маршрут «Бал в Болдино» также пользуется популярностью среди туристов. За первый месяц им воспользовались более 800 человек. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» - это самое известное пушкинское место в России и памятник культуры федерального значения.

В январе были востребованы «Тур в Простоквашино», где гости посетили деревню из знаменитого советского мультфильма и участвовали в развлекательной программе с любимыми мультгероями, а также «К Морозке», в рамках которого туристы побывали в Поветлужье и познакомились с героем русского эпоса – Морозко.

В январе 2026 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались 4,6 тыс. пассажиров.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайте ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.