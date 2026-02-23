С 23-го февраля до 12-го апреля, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» предоставит возможность своим пассажирам оценить вкус постных блюд.

15:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 23-го февраля до 12-го апреля 2026 года пассажирам дальнего следования, «Сапсанов», а также посетителям бизнес-залов вокзалов РЖД предоставляется возможность оценить постное меню.

В бистро вагонах дальних поездов можно заказать салат из фунчозы с овощами и кешью, щи на квашеной капусте с грибами, пасту с томатами и базиликом. В ресторанах вагонов предлагаются картофельные драники с грибным соусом, гречневая каша в старорусском стиле, овощной салат «Яркие краски», яблоко, запеченное с медом и грецким орехом.

Кроме того, в основном меню ресторанов вагонов и бистро вагонов можно заказать каши на воде и овощные салаты. Мясные, рыбные и молочные блюда, а также детское меню для юных пассажиров продолжают быть доступными.

В меню бистро вагонов поездов «Сапсан» добавлены жареный картофель с грибами, закуска с овощами и соусом песто, постные пирожки и щи из бурой капусты.

Постное меню также предлагается в бизнес-залах железнодорожных вокзалов. Посетителям предоставляется большой выбор блюд, приготовленных без использования продуктов животного происхождения.