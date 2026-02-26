Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В начале этого года, на станциях Горьковской железнодорожной линии, более 1,7 тысячи пассажиров с ограниченными возможностями получили необходимую поддержку.

2026-02-26 16:27
В начале этого года, на станциях Горьковской железнодорожной линии, более 1,7 тысячи пассажиров с ограниченными возможностями получили необходимую поддержку.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2026 года на территории станций Горьковской железнодорожной сети специализированную поддержку получили свыше 1,7 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями. Это соответствует статистике за аналогичный период предыдущего года.

Запросы на помощь принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений пришло от посетителей станций Нижний Новгород (384), Киров (289), Казань (187), Ижевск (138) и Казань-Восстание (129).

Персонал центра встречает пассажиров с ограниченными физическими способностями, помогает при покупке билетов, сопровождает их по территории станции и при посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляется инвалидная коляска или каталка для лежачих больных. Также оказывается помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию о предоставляемых услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно осуществить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru