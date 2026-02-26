В начале этого года, на станциях Горьковской железнодорожной линии, более 1,7 тысячи пассажиров с ограниченными возможностями получили необходимую поддержку.

16:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2026 года на территории станций Горьковской железнодорожной сети специализированную поддержку получили свыше 1,7 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями. Это соответствует статистике за аналогичный период предыдущего года.

Запросы на помощь принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений пришло от посетителей станций Нижний Новгород (384), Киров (289), Казань (187), Ижевск (138) и Казань-Восстание (129).

Персонал центра встречает пассажиров с ограниченными физическими способностями, помогает при покупке билетов, сопровождает их по территории станции и при посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляется инвалидная коляска или каталка для лежачих больных. Также оказывается помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию о предоставляемых услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно осуществить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.