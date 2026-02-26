Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2026 года, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» перевело в региональные бюджеты Российской Федерации, находящиеся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 488 миллионов рублей.

2026-02-26 14:04
В январе 2026 года, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» перевело в региональные бюджеты Российской Федерации, находящиеся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 488 миллионов рублей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2026 года общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 488 млн рублей.

Сумма налогов, перечисленных в бюджет Санкт-Петербурга, составила 175,6 млн рублей, в бюджет Ленинградской области было направлено 94,7 млн рублей. В региональный бюджет Республики Карелии было перечислено 70,6 млн рублей, Мурманской области – 52,5 млн рублей, Тверской области – 45,5 млн рублей, Псковской области – 31,5 млн рублей, Новгородской области – 17,4 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru