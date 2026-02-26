В январе 2026 года, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» перевело в региональные бюджеты Российской Федерации, находящиеся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 488 миллионов рублей.

14:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2026 года общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 488 млн рублей.

Сумма налогов, перечисленных в бюджет Санкт-Петербурга, составила 175,6 млн рублей, в бюджет Ленинградской области было направлено 94,7 млн рублей. В региональный бюджет Республики Карелии было перечислено 70,6 млн рублей, Мурманской области – 52,5 млн рублей, Тверской области – 45,5 млн рублей, Псковской области – 31,5 млн рублей, Новгородской области – 17,4 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.