В 2025 году для исполнения социальных задач на Северной железнодорожной линии выделено 10 млрд рублей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26-го февраля были подсчитаны результаты выполнения обязательств коллективных договоров ОАО «РЖД», его дочерних компаний, а также негосударственных учреждений здравоохранения и образования на Северной железной дороге за 2025 год.

На социальные гарантии для сотрудников и пенсионеров, не работающих на предприятии, было выделено 10 миллиардов рублей. Социальный пакет на одного работника составил 95 тысяч рублей, а для пенсионера – до 5 тысяч рублей. Средняя зарплата сотрудников железной дороги составила около 108 тысяч рублей, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году, а реальный доход увеличился на 1,5%. Индексация зарплат производилась в феврале, марте и декабре 2025 года.

В 2025 году были достигнуты основные производственные и финансовые цели работы магистрали, а также обеспечен запланированный уровень безопасности движения. Было перевезено 53 миллиона тонн грузов и более 14 миллионов пассажиров. На развитие инфраструктуры дороги было выделено 27 миллиардов рублей. Северная магистраль была признана лучшей среди 16 российских железных дорог по общим показателям работы в 2025 году.

«Работники Северной магистрали всегда отличались умением достигать поставленных целей и успешно справляться с задачами. Координированная работа всего коллектива дороги станет основой для будущих производственных успехов и достижений», – заявил Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги.

Магистраль выполняет все социальные обязательства перед своими сотрудниками. Проводятся различные социальные выплаты, предусмотрены зональные надбавки к зарплате, материальные поощрения, а также реализуются программы по обеспечению безопасных и комфортных условий труда, включая ремонт помещений и улучшение условий на рабочих местах. На эти цели в 2025 году было выделено около 3 миллиардов рублей.

Создаются благоприятные условия для прогресса в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также для профессионального и личного развития. Предусмотрено возмещение расходов на спортивные занятия, медицинское обслуживание и отдых. Дополнительная помощь предоставляется неработающим пенсионерам в рамках коллективного договора, а также от волонтерского движения железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций РЖД.