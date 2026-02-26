Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году для исполнения социальных задач на Северной железнодорожной линии выделено 10 млрд рублей.

2026-02-26 12:39
В 2025 году для исполнения социальных задач на Северной железнодорожной линии выделено 10 млрд рублей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26-го февраля были подсчитаны результаты выполнения обязательств коллективных договоров ОАО «РЖД», его дочерних компаний, а также негосударственных учреждений здравоохранения и образования на Северной железной дороге за 2025 год.

На социальные гарантии для сотрудников и пенсионеров, не работающих на предприятии, было выделено 10 миллиардов рублей. Социальный пакет на одного работника составил 95 тысяч рублей, а для пенсионера – до 5 тысяч рублей. Средняя зарплата сотрудников железной дороги составила около 108 тысяч рублей, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году, а реальный доход увеличился на 1,5%. Индексация зарплат производилась в феврале, марте и декабре 2025 года.

В 2025 году были достигнуты основные производственные и финансовые цели работы магистрали, а также обеспечен запланированный уровень безопасности движения. Было перевезено 53 миллиона тонн грузов и более 14 миллионов пассажиров. На развитие инфраструктуры дороги было выделено 27 миллиардов рублей. Северная магистраль была признана лучшей среди 16 российских железных дорог по общим показателям работы в 2025 году.

«Работники Северной магистрали всегда отличались умением достигать поставленных целей и успешно справляться с задачами. Координированная работа всего коллектива дороги станет основой для будущих производственных успехов и достижений», – заявил Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги.

Магистраль выполняет все социальные обязательства перед своими сотрудниками. Проводятся различные социальные выплаты, предусмотрены зональные надбавки к зарплате, материальные поощрения, а также реализуются программы по обеспечению безопасных и комфортных условий труда, включая ремонт помещений и улучшение условий на рабочих местах. На эти цели в 2025 году было выделено около 3 миллиардов рублей.

Создаются благоприятные условия для прогресса в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также для профессионального и личного развития. Предусмотрено возмещение расходов на спортивные занятия, медицинское обслуживание и отдых. Дополнительная помощь предоставляется неработающим пенсионерам в рамках коллективного договора, а также от волонтерского движения железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций РЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru