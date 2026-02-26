На Московскую железнодорожную линию были доставлены усиленные электровозы 3ЭС6 "Синара"

12:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Грузовые электровозы магистрального типа с увеличенной мощностью 3ЭС6 «Синара» были введены в эксплуатацию на Московской магистрали. Четыре трехсекционных локомотива будут обслуживаться в локомотивном депо Рыбное. Эта новая отечественная техника заменила тяговый подвижной состав серии ВЛ.

Современные электровозы 3ЭС6 предназначены для перевозки грузовых составов с увеличенным весом от 6,5 до 10 тыс. тонн, что позволяет увеличить пропускную способность на наиболее загруженных участках магистрали. Благодаря конструктивным решениям, производительность локомотива увеличена, расход электроэнергии снижен на 10-15%, сокращены операционные затраты и трудоемкость ремонта, а также улучшены условия работы локомотивных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.