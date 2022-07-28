«Ласточки» доставят в Парк «Патриот» участников и гостей форума «Армия-2022»

10:50

С 16 по 21 августа, в дни VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022», между Белорусским вокзалом и Парком «Патриот» будут курсировать поезда «Ласточка».

Москва (Белорусский вокзал) – Парк «Патриот»

Поезд Время отправления Время прибытия Остановки № 901 08:46 10:31 Кубинка-1 № 903 13:15 15:01 Кубинка-1

Парк «Патриот» – Москва (Белорусский вокзал)

Поезд Время отправления Время прибытия Остановки № 902 11:00 12:54 Кубинка-1 № 904 16:42 18:40 Кубинка-1

Для удобства посетителей мероприятия холдинг «ЖД» организовал прямое беспересадочное сообщение по технологии «Ласточка» + тепловоз», когда по ходу движения происходит смена вида тяги (с электрифицированной на неэлектрифицированную линию). Смена тяги будет производиться на станции Кубинка.

«Ласточки» будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации «Премиум». В поезде для пассажиров предусмотрено 3 класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Билеты на «Ласточку» сообщением Москва – Парк «Патриот» доступны по фиксированной стоимости: 250 рублей – эконом-класс и базовый, 500 рублей – комфорт.

Организаторы форума «Армия-2022» подготовили подарок для пассажиров «Ласточек»: им будет доступна уникальная возможность обменять свой билет на поезд на бесплатный проход на форум. Сделать это они смогут на входной группе «С».

Для посетителей готовится целый ряд экспозиций, демонстрация возможностей военной техники, состоящей на вооружении в армии России, а также летная программа на аэродроме «Кубинка».