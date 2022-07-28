Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточки» доставят в Парк «Патриот» участников и гостей форума «Армия-2022»

2022-07-28 10:50
«Ласточки» доставят в Парк «Патриот» участников и гостей форума «Армия-2022»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 16 по 21 августа, в дни VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022», между Белорусским вокзалом и Парком «Патриот» будут курсировать поезда «Ласточка».

Москва (Белорусский вокзал) – Парк «Патриот»

Поезд

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 901

08:46

10:31

Кубинка-1

№ 903

13:15

15:01

Кубинка-1

 

Парк «Патриот» – Москва (Белорусский вокзал)

Поезд

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 902

11:00

12:54

Кубинка-1

№ 904

16:42

18:40

Кубинка-1

Для удобства посетителей мероприятия холдинг «ЖД» организовал прямое беспересадочное сообщение по технологии «Ласточка» + тепловоз», когда по ходу движения происходит смена вида тяги (с электрифицированной на неэлектрифицированную линию). Смена тяги будет производиться на станции Кубинка.

«Ласточки» будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации «Премиум». В поезде для пассажиров предусмотрено 3 класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Билеты на «Ласточку» сообщением Москва – Парк «Патриот» доступны по фиксированной стоимости: 250 рублей – эконом-класс и базовый, 500 рублей – комфорт.

Организаторы форума «Армия-2022» подготовили подарок для пассажиров «Ласточек»: им будет доступна уникальная возможность обменять свой билет на поезд на бесплатный проход на форум. Сделать это они смогут на входной группе «С».

Для посетителей готовится целый ряд экспозиций, демонстрация возможностей военной техники, состоящей на вооружении в армии России, а также летная программа на аэродроме «Кубинка».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru