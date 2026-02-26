Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская желдор установила рейс на празднование весны в парк "Оленьи Ручьи".

2026-02-26 11:55
Свердловская желдор установила рейс на празднование весны в парк
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1-го марта 2026-го года был запланирован особый рейс пригородного поезда "Орлан" от Свердловской железной дороги. Поезд отправится из Екатеринбурга в природный парк "Оленьи ручьи". В этот день в парке будет проводиться праздничная программа "Здравствуй, весна-красна!", посвященная традициям российских народов. Посетителей ожидают активные игры на открытом воздухе, знакомство с весенними обычаями различных регионов России и экскурсия по кольцевому маршруту парка.

Расписание поезда разработано таким образом, чтобы посетители могли прибыть к началу экскурсии, принять участие в развлекательной программе, насладиться природными красотами и вернуться домой вечером.

Пригородный поезд № 7011 Екатеринбург – Михайловский Завод отправится из Екатеринбурга в 08:09 по местному времени, а прибытие на станцию Бажуково (вход в природный парк) запланировано на 10:47. В обратном направлении поезд № 7012 отправится с станции Бажуково в 17:20 и прибудет в Екатеринбург в 19:58.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Бажуково по полному тарифу составляет 402 рубля. Применяются все виды льгот, предусмотренные для проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Билеты выдаются с указанием мест. Их можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

