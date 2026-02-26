Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 28 февраля в Калининградском отделении Санкт-Петербургского государственного университета транспортных коммуникаций будут проводиться дни открытых дверей.

С 28-го числа февраля 2026 года в Калининградском отделении Петербургского университета железнодорожных коммуникаций начинаются дни открытых дверей.

В предстоящую субботу день открытых дверей будет посвящен специальности «техническое обслуживание подвижного состава железнодорожного транспорта», 14-го марта – специальности «организация перевозок и управление в транспортной сфере», 21-го марта – специальности «строительство железных дорог, путевое и путевое хозяйство».

Все заинтересованные в поступлении в отделение университета и получении профессии в области железнодорожного транспорта смогут встретиться с преподавателями, узнать о программах обучения и возможностях для будущего трудоустройства на предприятиях Калининградской железной дороги.

Дни открытых дверей будут проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Калининград, улица Южновокзальная, д. 9.

На данный момент в отделении ПГУПС обучается 96 человек. Среди них 45 студентов очного отделения, а также работники калининградской железной дороги, которые получают среднее профессиональное образование заочно, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

