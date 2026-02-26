В 2025 году почти 16 тысяч поездов были отправлены по Дальневосточной железной дороге, используя технологию виртуальной сцепки.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Дальневосточной железнодорожной линии было отправлено около 16 тысяч поездов с использованием технологии виртуальной сцепки, что позволило перевезти дополнительные 3,2 миллиона тонн грузов. Для реализации этого было установлено специальное оборудование на более чем 390 электровозах, а также было обучено 2,4 тысячи машинистов и их помощников.

С 2020 года, когда начались испытания управления составами в режиме «ведущий – ведомый», было проведено около 48 тысяч поездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.