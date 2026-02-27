Проекты по улучшению железнодорожной системы осуществляются в сотрудничестве между Российскими Железными Дорогами и Ярославской областью.

16:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», совершил рабочую поездку в Ярославль. Вместе с Михаилом Евраевым, губернатором Ярославской области, он осмотрел Центр управления содержанием инфраструктуры Северной железнодорожной магистрали.

Центр осуществляет непрерывный контроль за состоянием железнодорожного пути, контактной сети, устройствами железнодорожной автоматики и оборудованием на всей территории Северной железной дороги. Постоянный контроль позволяет определять риски поломок технических средств до возникновения проблем в их функционировании. К тому же, центр координирует процессы устранения неисправностей технических средств и работу железной дороги в сложных погодных условиях. Автоматически формируется график технического обслуживания, контролируется выполнение работ. Диспетчеры центра используют несколько информационных систем автоматизированного управления отечественного производства. Благодаря работе центра, ремонтные работы на инфраструктуре организуются с максимальной эффективностью использования времени - количество совмещенных ремонтных "окон" увеличилось более чем в 3 раза, когда на закрытом для движения поездов участке одновременно работают несколько подразделений, каждое из которых выполняет свои задачи.

В ходе рабочей встречи Олег Белозёров и Михаил Евраев обсудили:

Модернизация железнодорожных станций в регионе: в Переславле-Залесском построено новое здание, станция Берендеево прошла ремонт, территории вокзалов Данилов и Московский в Ярославле улучшены. Также планируется обновление вокзала в Ростове Великом к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо»;

в Переславле-Залесском построено новое здание, станция Берендеево прошла ремонт, территории вокзалов Данилов и Московский в Ярославле улучшены. Также планируется обновление вокзала в Ростове Великом к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо»; Движение «городских электричек» в Ярославле, связывающих центр города и спальные районы в часы пик. К концу 2025 года откроется новая остановка Сокол в районе с таким же названием;

связывающих центр города и спальные районы в часы пик. К концу 2025 года откроется новая остановка Сокол в районе с таким же названием; Продолжение улучшения пассажирских перевозок по маршруту Ярославль – Москва: планируется обновление подвижного состава, увеличение вместимости поездов и количество рейсов между Ярославлем и Москвой.

«Мы видим одинаковые цели в совместной работе, которая приносит заметные результаты. РЖД выполняет все взятые на себя обязательства, и я благодарю руководство региона за внимание к пригородным пассажирским перевозкам. На ярославском направлении у нас активное движение не только пассажирское, но и грузовое. Ярославская область дает большие объемы по грузовой базе», – отметил Олег Белозёров.

"Северная железная дорога имеет важное значение для экономики области: в прошлом году с ее станций было отправлено 4,3 млн пассажиров и более 11 млн тонн грузов. Мы совместно работаем над важными для региона проектами. На встрече с Олегом Валентиновичем Белозёровым мы подробно обсудили планы на будущее - увеличение пропускной способности участка между Сергиевым Посадом и Александровом, что позволит уменьшить время путешествия из Москвы в Ярославль. Этот вопрос мы уже поднимали на встрече с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Также мы обсудили возможность уменьшения времени путешествия до Углича и Рыбинска, увеличения вместимости поездов и количества рейсов между столицей и Ярославлем, - заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Я благодарю Олега Валентиновича и начальника СЖД Рашида Фердаусовича Сайбаталова за внимание к нашему региону и продуктивное сотрудничество по ключевым проектам, которые делают железнодорожное сообщение в Ярославской области современным, удобным и надежным".

Во время визита глава РЖД поздравил команду Северной железной дороги с победой в корпоративном соревновании по итогам 2025 года.