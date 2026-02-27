С 7-го до 9-го марта 2026 года пригородные поезда Калининграда будут следовать по графику выходных и праздничных дней.

10:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7-го по 9-е марта 2026 года все пригородные поезда на Калининградской железнодорожной линии будут следовать по графику выходных и праздничных дней.

На маршруте Калининград – Зеленоградск:

электропоезда «Ласточка» будут отправляться из Калининграда в 06:37, 08:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55, из Зеленоградска – в 07:45, 09:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:03;

На маршруте Зеленоградск – Светлогорск:

время отправления «Ласточек» из Зеленоградска до Пионерского Курорта и Светлогорска «Ласточки» – в 9:00 и 11:29 (до станции Светлогорск-2), 13:14 (до станции Светлогорск-1), 18:10 (до станции Пионерский Курорт), 20:56 (до станции Светлогорск-2). Обратно из Светлогорска-2 поезда отправятся в 10:22 и 12:24, из Светлогорска-1 – в 14:07, из Пионерского Курорта – в 19:23;

На маршруте Калининград – Светлогорск:

время отправления «Ласточки» из Калининграда – 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41, обратно из Светлогорска – в 07:39, 08:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17:51, 18:54, 19:57;

На маршруте Калининград – Неман:

вечерний пригородный поезд, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала, 7 и 8 марта курсировать не будет, 9 марта отправится по расписанию. Утренний поезд из Немана 8 и 9 марта не курсирует. С 8 на 9 марта переносится отправление вечернего рельсового автобуса в 17:20;

На маршруте Калининград – Мамоново:

7, 8 и 9 марта будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25 и в обратном направлении в 16:20;

На маршруте Калининград – Багратионовск:

С Южного вокзала субурбанские поезда отправятся в 08:25, а со станции Багратионовск - в 14:15.

Полную и актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.