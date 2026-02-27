В 2025 году объемы перевозок цветных металлов из Абакана в Китай через Красноярскую железную дорогу значительно возросли.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году перевозки цветных металлов в контейнерах из станции Абакан (Республика Хакасия) в Китайскую Народную Республику значительно возросли по сравнению с 2024 годом, достигнув отметки в 4,6 тыс. контейнеров ДФЭ, что в 15 раз больше предыдущего года. Это стало возможным благодаря КрасЖД.

Успех был достигнут благодаря модернизации терминально-логистического центра (ТЛЦ) ОАО «РЖД» на станции Абакан.

Для удовлетворения растущего спроса на транспортировку региональной экспортной продукции в восточном направлении, в ТЛЦ была создана специализированная площадка для обработки крупнотоннажных контейнеров и формирования ускоренных контейнерных поездов.

Такие составы преодолевают путь от станции Абакан до сухопутного погранперехода Забайкальск – Маньчжурия, длиной более 3 тыс. км, за 5-6 суток.

В общем, в 2025 году количество груженых контейнеров, отправленных из Хакасии по железной дороге во всех видах сообщения, достигло 20,9 тыс. ДФЭ. Это на 30% больше, чем в 2024 году. В общем объеме контейнерных отправок перевозка цветных металлов (алюминия) составила более 70%.

Стоит отметить, что контейнеризация грузопотоков является ключевым направлением развития логистических услуг на Красноярской железной дороге. Спрос на контейнерные перевозки в Республике Хакасии увеличивается. Помимо продукции предприятий цветной металлургии, по железной дороге также транспортируются зерно, пиломатериалы, химикаты и каменный уголь, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.