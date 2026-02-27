Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В марте 2026 года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Савёловскому и Белорусскому направлениям Московской железной дороги.

2026-02-27 10:01
В марте из-за ремонтных работ на участках Катуар – Икша, Бескудниково – Москва-Бутырская, Лобня – Катуар, Кунцево-1 – Одинцово, а также на станциях Каналстрой, Соревнование, Вербилки, Орудьево и Тестовская, где проходит реконструкция пассажирской инфраструктуры, изменится расписание некоторых пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений Московской железной дороги.

На Савёловском направлении работы будут проводиться 2, 4, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 марта, на Белорусском направлении – весь месяц в основном ночью между 01:00 и 05:00, на станциях Каналстрой, Соревнование, Вербилки и Орудьево – днем с 11:10 до 15:00 с 2 по 24 марта.

Пассажирам следует обратить внимание на изменения в расписании. Время отправления и прибытия некоторых поездов, а также количество остановок на маршруте могут быть изменены. Некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько поездов временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

