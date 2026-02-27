Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году около 1 тыс. домашних питомцев были транспортированы по Дальневосточной железнодорожной линии без присутствия их хозяев.

2026-02-27 09:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году около 1 тыс. домашних животных были отправлены без сопровождения с вокзалов и станций Дальневосточной железной дороги в рамках предоставляемой услуги перевозки. Жители Хабаровска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре чаще всего использовали этот сервис, отправляя своих питомцев по маршрутам Дальнего Востока и на большие расстояния, включая Новосибирск и Москву.

В основном, животными, которых перевозили по железной дороге, были собаки и кошки, кролики и попугаи, но также были и более необычные виды: обезьяны, тритоны, черепахи, хорьки и ежи.

Напоминаем, что услугу по отправке можно оформить в специализированных багажных кассах или онлайн на сайте ОАО «РЖД». Перевозка производится в отдельном купе в штабном вагоне. В течение всего пути животное находится в закрытом опломбированном контейнере или аквариуме, что обеспечивает его безопасность. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания чистоты в клетке. Проводники пассажирских вагонов следят за состоянием животного во время поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

