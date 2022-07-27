Из Уфы до Имеретинского Курорта назначается дополнительный поезд

Из Уфы до Имеретинского Курорта назначается дополнительный поезд

17:36

Для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в летний период АО «ФПК» запускает дополнительный поезд из Уфы до Имеретинского Курорта.

Так, 31 июля, 3, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 24, 26, 29, 31 августа и 3, 5, 8, 10 и 13 сентября 2022 года из Уфы до Имеретинского Курорта будет курсировать поезд № 559/560.

В обратном направлении поезд Имеретинский Курорт – Уфа отправится 2, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 26, 28, 31 августа 2022 года и 2, 5, 7, 10, 12, 15 сентября 2022 года.

Основные остановки в пути следования: Самара, Саратов, Волгоград, Сальск, Краснодар, Горячий Ключ, Лазаревская, Адлер.

С учетом пожеланий пассажиров в составы включены купейные и плацкартные вагоны.

Подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов можно узнать в билетных кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.