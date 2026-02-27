Во время мартовских праздников двойной состав "Ласточки" будет осуществлять рейсы между Нижним Новгородом и Москвой.

09:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав быстрого поезда № 723 "Ласточка" будет следовать по маршруту Нижний Новгород - Москва в праздничные дни марта в рамках работы ОАО "РЖД".

10-вагонный состав отправится из Москвы 6 марта в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. "Ласточка" отправится из Нижнего Новгорода 10 марта в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5- и 10-вагонными составами, а также на новом двухэтажном поезде "Буревестник", состоящем из 10 вагонов. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе поездов.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах железнодорожных станций.

Подробную информацию о правилах покупки билетов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.