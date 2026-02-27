Сервис по доставке пищи к поезду теперь доступен для пассажиров из Магнитогорска.

09:19

В 2026 году в Магнитогорске стартовала служба доставки пищи к дальнему поезду. Теперь путешественники, отправляющиеся в путь из этого города или проезжающие через вокзал Магнитогорска, могут заказать блюда из местного предприятия общепита. В меню представлены полные завтраки, обеды и ужины: борщ, плов, пельмени, блины с начинкой и многое другое.

На сегодняшний день услугой можно воспользоваться в 70 населенных пунктах России. На Южно-Уральской железной дороге доставку готовых блюд к поезду можно оформить в Челябинске, Оренбурге и Кургане. В 2025 году с этих станций было сделано более 400 заказов.

Напоминаем: для оформления заказа достаточно при покупке электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» выбрать его в разделе «Дополнительные услуги».

Заказ можно сделать и в личном кабинете. Пассажиры также могут заказать доставку уже во время путешествия. Для этого нужно просканировать QR-код, который находится на информационных стикерах в вагонах.

Более подробную информацию об услуге можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.