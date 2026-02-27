Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сервис по доставке пищи к поезду теперь доступен для пассажиров из Магнитогорска.

2026-02-27 09:19
Сервис по доставке пищи к поезду теперь доступен для пассажиров из Магнитогорска.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2026 году в Магнитогорске стартовала служба доставки пищи к дальнему поезду. Теперь путешественники, отправляющиеся в путь из этого города или проезжающие через вокзал Магнитогорска, могут заказать блюда из местного предприятия общепита. В меню представлены полные завтраки, обеды и ужины: борщ, плов, пельмени, блины с начинкой и многое другое.

На сегодняшний день услугой можно воспользоваться в 70 населенных пунктах России. На Южно-Уральской железной дороге доставку готовых блюд к поезду можно оформить в Челябинске, Оренбурге и Кургане. В 2025 году с этих станций было сделано более 400 заказов.

Напоминаем: для оформления заказа достаточно при покупке электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» выбрать его в разделе «Дополнительные услуги».

Заказ можно сделать и в личном кабинете. Пассажиры также могут заказать доставку уже во время путешествия. Для этого нужно просканировать QR-код, который находится на информационных стикерах в вагонах.

Более подробную информацию об услуге можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru