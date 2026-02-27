На железнодорожной линии Забайкалья стартовали работы по адаптации инфраструктуры к возможным наводнениям.

Работники Забайкальской железнодорожной компании начали подготовительные работы для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод по путям и инженерным сооружениям. Эти действия направлены на гарантирование безопасности и стабильности движения поездов.

В фокусе внимания находятся 638 элементов инфраструктуры, включая малые мосты, водопропускные трубы, а также свыше 75 км дренажных каналов и кюветов.

Для устранения возможных последствий паводка на ЗабЖД создают 23 противоэрозионных поезда, загруженных гравием, бутовым камнем, железобетонными блоками, шпалами и наборами аварийно-восстановительных инструментов и материалов. Специализированные составы будут размещены на крупных железнодорожных узлах: 14 из них будут расположены в Забайкальском крае, 9 – в Амурской области.

Срок готовности всех ресурсов для обеспечения безопасного пропуска паводковых и ливневых вод в 2026 году установлен на 15 апреля.

В дополнение, перед началом весенних паводков железнодорожники проведут тренировки, целью которых будет отработка действий в случае происшествий и чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры, комиссионные проверки плотин и дорог, расположенных выше железнодорожного пути, проведут измерения русел рек в районах железнодорожных мостов, очистят от снега кюветы, дренажные и нагорные каналы, а также технологические отверстия малых мостов и водопропускных труб, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.