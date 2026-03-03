Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда для туристов от РЖД были признаны лидерами в категории «За вклад в образование в области «Экология и туризм»

2026-03-03 17:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В национальном центре «Россия» состоялась церемония вручения пятой просветительской премии «Знание. Премия».

Победителей в каждой категории награждали кубом, символизирующим суть просветительской деятельности в различных сферах. Выбор лауреатов осуществлялся путем голосования членов почетного жюри и пользователей интернета через мини-приложение в мессенджере MAX.

Для акционерного общества «РЖД» развитие железнодорожного туризма является одним из ключевых направлений. Это уникальный способ познавательного отдыха, сочетающий комфорт и расширение кругозора, новые впечатления. Туристические поезда РЖД уже следуют по 120 маршрутам, охватывая 70 городов в 52 регионах России.

