За январь-февраль 2026 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено около 4 млн тонн груза.

2026-03-03 15:44
В январе-феврале текущего года на Горьковской железной дороге было перевезено 3,9 млн тонн грузов, что на 6,4% меньше, чем в тот же период 2025 года.

В течение этих двух месяцев было перевезено:

  • нефти и нефтепродуктов – 1,67 млн тонн (+1,4% по сравнению с 2025 годом);
  • лесоматериалов – 398,6 тыс. тонн (-8,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 350,2 тыс. тонн (+0,2%);
  • химических веществ и соды – 233,1 тыс. тонн (+4,3%);
  • черных металлов – 189,7 тыс. тонн (-43%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 139,6 тыс. тонн (-10,1%);
  • цемента – 117,6 тыс. тонн (-33%);
  • зерна – 89,8 тыс. тонн (увеличение – в 2 раза).

Грузооборот за январь-февраль 2026 года составил 20 млрд тарифных тонно-км (-22%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 24,7 млрд тонно-км (-21,1%).

Основное влияние на показатели перевозок оказывает снижение объема предъявления массовых грузов из-за спада активности в некоторых отраслях. Это привело к сокращению отправки таких грузов, как черных металлов – на 43%, цемента – на 33%, промышленного сырья и формовочных материалов – на 10,1%, лесоматериалов – на 8,3%.

Стоит отметить, что сохраняется положительная динамика в отправке нефти и нефтепродуктов: рост – на 1,4%. Также возобновился рост перевозки таких товаров, как зерно нового урожая – в 2 раза, химические вещества и сода – на 4,3%, химические и минеральные удобрения – на 0,2%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

