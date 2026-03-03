Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В феврале 2026 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 3,7 млн тонн груза.

2026-03-03 15:05
Согласно последним данным, в феврале 2026 года на Северной железной дороге было погружено 3,7 млн тонн груза, что на 13,4% меньше, чем в феврале предыдущего года.

Грузооборот в феврале 2026 года достиг примерно 10 млрд тарифных тонно-км, что на 17,9% меньше, чем в феврале прошлого года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период уменьшился на 17,8% и составил 12,5 млрд тонно-км.

За январь-февраль 2026 года было погружено более 7,9 млн тонн груза, что на 8,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.

Было погружено следующее количество грузов:

  • нефть и нефтепродукты – 1,7 млн тонн (-25,7% по сравнению с январем-февралем 2025 года);
  • лесоматериалы – 1,8 млн тонн (-10,6%);
  • черные металлы – 1,1 млн тонн (+7,8%);
  • цветная руда – 531 тыс. тонн (+4,9%);
  • химические и минеральные удобрения – 474 тыс. тонн (+18,2%);
  • строительные материалы – 385 тыс. тонн (+6,2%);
  • каменный уголь – 381 тыс. тонн (-37,6%).

Грузооборот за январь-февраль 2026 года составил 20,9 млрд тарифных тонно-км, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за этот же период уменьшился на 16,8% и составил 26,3 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

