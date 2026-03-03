В феврале 2026 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 3,7 млн тонн груза.

Согласно последним данным, в феврале 2026 года на Северной железной дороге было погружено 3,7 млн тонн груза, что на 13,4% меньше, чем в феврале предыдущего года.
Грузооборот в феврале 2026 года достиг примерно 10 млрд тарифных тонно-км, что на 17,9% меньше, чем в феврале прошлого года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период уменьшился на 17,8% и составил 12,5 млрд тонно-км.
За январь-февраль 2026 года было погружено более 7,9 млн тонн груза, что на 8,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.
Было погружено следующее количество грузов:
Грузооборот за январь-февраль 2026 года составил 20,9 млрд тарифных тонно-км, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за этот же период уменьшился на 16,8% и составил 26,3 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.