В феврале 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 2,23 миллиона пассажиров.

В феврале 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 2,23 млн пассажиров, что на 2,3% больше по сравнению с февралем 2025 года. Из этого числа 1,68 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (+3,4%), а 0,55 млн - в дальние рейсы (-0,9%). Общий пассажирооборот СвЖД за февраль 2026 года составил 560 млн пасс.-км, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За первые два месяца (январь – февраль) 2026 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 4,7 млн пассажиров, что соответствует уровню прошлого года. Из них 3,4 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение, а 1,3 млн - в дальние рейсы. Общий пассажирооборот СвЖД с начала 2026 года составил 1,3 млрд пасс-км, что на 1,1% меньше, чем за январь – февраль 2025 года.

Стоит отметить, что февраль обычно считается низким сезоном для массовых перевозок на железнодорожном транспорте. В этом году общую динамику по стране сказались аномальные погодные условия в некоторых регионах, а также перераспределение туристических потоков. Несмотря на это, по некоторым направлениям, включая популярные туристические маршруты, спрос остается стабильным. В сегменте дальних рейсов пассажиры уже начинают планировать свои поездки на весенний и летний периоды, поэтому в ближайшие месяцы ожидается положительная динамика перевозок, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.