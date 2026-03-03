Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В феврале 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 2,23 миллиона пассажиров.

2026-03-03 13:22
В феврале 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 2,23 миллиона пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В феврале 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 2,23 млн пассажиров, что на 2,3% больше по сравнению с февралем 2025 года. Из этого числа 1,68 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (+3,4%), а 0,55 млн - в дальние рейсы (-0,9%). Общий пассажирооборот СвЖД за февраль 2026 года составил 560 млн пасс.-км, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За первые два месяца (январь – февраль) 2026 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 4,7 млн пассажиров, что соответствует уровню прошлого года. Из них 3,4 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение, а 1,3 млн - в дальние рейсы. Общий пассажирооборот СвЖД с начала 2026 года составил 1,3 млрд пасс-км, что на 1,1% меньше, чем за январь – февраль 2025 года.

Стоит отметить, что февраль обычно считается низким сезоном для массовых перевозок на железнодорожном транспорте. В этом году общую динамику по стране сказались аномальные погодные условия в некоторых регионах, а также перераспределение туристических потоков. Несмотря на это, по некоторым направлениям, включая популярные туристические маршруты, спрос остается стабильным. В сегменте дальних рейсов пассажиры уже начинают планировать свои поездки на весенний и летний периоды, поэтому в ближайшие месяцы ожидается положительная динамика перевозок, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru