В период с января по февраль 2026 года, более 5,5 миллионов пассажиров были транспортированы с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной линии.

Согласно последним данным, в период с января по февраль 2026 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено более 5,5 млн пассажиров. Это на 1,7% больше, чем в тот же период 2025 года. Из них в дальние рейсы отправились более 1,3 млн пассажиров (+1,7%), а в пригородные - более 4,2 млн (+1,7%).

За два месяца пассажирооборот достиг почти 1,5 млрд пасс.-км (+0,8%), включая дальние рейсы – около 1,3 млрд пасс.-км (на уровне 2025 года), и пригородные – 210 млн пасс.-км (+5,6%).

В феврале 2026 года Горьковская железная дорога перевезла 2,65 млн пассажиров (+3,6%), из которых 571 тыс. отправились в дальние рейсы (+2,8%), а почти 2,1 млн – в пригородные (+3,8%).

Пассажирооборот в феврале составил 612 млн пасс.-км (-0,1%), включая дальние рейсы – 510 млн пасс.-км (-2%), и пригородные – 102 млн пасс.-км (+10,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.