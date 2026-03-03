С момента начала года, более 27 тысяч пассажиров были отправлены с вокзалов Калининградской железнодорожной сети на поездах дальнего следования.

12:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2026 года с территории Калининградской железнодорожной сети было отправлено на дальние расстояния 27,7 тыс. пассажиров поездами, что на 4,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В то же время, количество пассажиров, перевезенных в пригородном трафике, составило 846 тыс., что на 3% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.

С начала года общий пассажирооборот достиг 30,1 млн пасс.-км (-1,9%), включая 22,6 млн пасс.-км (-4,3%) в пригородном трафике и 7,6 млн пасс.-км (+6,3%) в дальнем следовании.

В феврале было отправлено примерно 394,6 тыс. пассажиров (-4,9%), из которых 385,2 тыс. (-4,9%) в пригородных поездах и 9,5 тыс. (-5,4%) в дальнем следовании.

Пассажирооборот в феврале составил 12,8 млн пасс.-км (-4,9%), включая 10,1 млн пасс.-км (-6,4%) в пригородном трафике и 2,7 млн пасс.-км (+1,1%) в дальнем следовании, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.