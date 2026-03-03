Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период с января по февраль текущего года, на Красноярской железнодорожной линии было транспортировано свыше 963 тысяч пассажиров.

2026-03-03 11:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, за январь и февраль 2026 года с платформ и вокзалов Красноярской железнодорожной сети отправилось в путешествия 963,3 тыс. пассажиров, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них на дальние расстояния отправились 276,1 тыс. человек (+ 5,8%), а на пригородные направления - 687,2 тыс. (-5%).

Общий пассажиропоток в январе и феврале 2026 года остался на уровне сравнимого периода прошлого года и достиг 290,6 млн пассажиро-километров. В том числе на дальние направления пришлось 255,1 млн пассажиро-километров, а на пригородные - 35,5 млн пассажиро-километров, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

