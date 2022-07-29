Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новая «Ласточка» отправилась в первый рейс из Уфы в Раевку

2022-07-29 14:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 июля состоялся запуск нового состава «Ласточка» в Республике Башкортостан по маршруту Уфа – Раевка. В торжественном мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов.

«Менее 4 месяцев назад мы запустили в Башкирии первую «Ласточку» в Приютово, а уже сегодня этот поезд обслуживает 10 пригородных поездов по маршрутам Уфа – Абдулино, Уфа – Раевка, Уфа – Иглино и Иглино – Дема. Получение еще одного состава «Ласточки» дает дальнейший вектор развития», – отметил Вячеслав Дмитриев.

Раиф Абдрахимов выразил благодарность руководству ОАО «ЖД» за конструктивное взаимодействие по вопросам улучшения транспортного обслуживания жителей региона и рассказал о планах по обновлению подвижного состава.

Стоимость билетов на «Ласточку» Уфа – Раевка составляет 292,50 рубля. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения.

Купить билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

